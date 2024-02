Crosetto | ' grazie per i messaggi privati Colpito e onorato'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "Vorrei ringraziare, con tutto il cuore, tutte le persone, amiche, conosciute o sconosciute, che mi hanno mandato, via social od in altri modi, per l'amicizia, la vicinanza e l'affetto. Spero di conservalo sempre. Ne sono statoed". Lo scrive su X il ministro della Difesa, Guido, ricoverato da ieri al San Carlo di Nancy di Roma per una pericardite.

