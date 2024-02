Crolla la balconata in chiesa | tragedia nelle Filippine | un morto e oltre 50 feriti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)in, a causa del crollo improvviso di una. Mentre si stava celebrando la funzione, una parte della struttura ha ceduto di colpo: tante le persone coinvolte nel drammatico incidente, con un bilancio purtroppo già pesante. Una donna è infatti deceduta, schiacciata dalle macerie, mentre altre 53 sono rimaste ferite: alcune, in gravi condizioni, sono ricoverate in ospedale. Tutto è successo nellacattolica di San José del Monte, vicino Manilaisole. Il crollo è avvenuto durante la messa del mercoledì delle ceneri. La vittima, una donna di 80 anni, è morta a causa delle ferite al torace, come spiegato all’Afp da Gina Ayson, capo della protezione civile della zona. La tribuna di legnota era stata costruita 30 anni ...