Crolla il tetto di una palazzina Terrore all’alba | famiglie evacuate

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) di Patrik Pucciarelli Prima un rumore poi il cedimento. Stavano dormendo tutti quando ildel palazzo èto. Al civico 274 del viale XX Settembre ad Avenza il solaio dell’edificio ha fortunatamente retto il carico di tegole, travi e mattoni impedendogli di finire nell’appartamento sottostante. Erano circa le 5, ieri mattina, dormivano tutti nel palazzo verde che si affaccia sull’incrocio tra il viale XX Settembre e via Covetta. Transita già qualche camion, i rumori sono quelli dei rimorchi che passano sulle buche stradali, poi ad un certo punto qualcosa di più forte sveglia alcuni condomini che si insospettiscono. Dopo diversi minuti "un rumore cupo e le vibrazioni" raccontano i residenti. C’è chi si affaccia subito alla finestra, ma non vede niente non capisce cosa stia succedendo. Alcuni si precipitano giù dalle scale, escono nel ...

In un tragico incidente verificatosi nella città portuale di Bahia Blanca, in Argentina, almeno 13 persone hanno perso la vita a causa del crollo ... (thesocialpost)

Paura in paese domenica all’ora di pranzo per un boato avvertito da parecchie famiglie mentre erano a tavola. È Crolla to il tetto all’interno di ... (ilgiorno)

Carrara (Massa Carrara), 13 febbraio 2024 – sette famiglie abitanti un un palazzo ad Avenza , frazione di Carrara, sono state evacuate in via ... (lanazione)

Crolla un solaio in via XX Settembre a Carrara I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti questa notte intorno alle ore 4.45 a Carrara in Viale XX settembre, per il crollo di una porzione di tetto avvenuto in una palazzina di ...

Crolla tetto di una palazzina a Carrara, 15 persone evacuate Crolla parte di un tetto di una palazzina di 4 piani in viale XX Settembre a Carrara, alle 4.30 circa di questa notte. Per fortuna il sottotetto ha ...

Avenza, parte di tetto crollata in un palazzo: sette famiglie evacuate È successo all’alba. Quindici persone, tra cui una disabile, sono state fatte uscire dallo stabile. Nessun ferito ...