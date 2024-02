Cristian Sodano | «Sono tornato a uccidere Renée per non farla soffrire» Il finanziere interrogato | «Volevo suicidarmi | sono stato preso dal panico»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non ha versato neppure una lacrima durante il lungorio davanti al pm che indaga sul duplice omicidio di Cisterna di Latina. Un atteggiamento freddo, apparentemente lucido, di chi sembra...

L?ennesimo litigio con la ex compagna, le urla e poi gli spari, almeno nove. Una raffica di colpi che non ha lasciato scampo alla mamma e alla ... (ilmessaggero)

Renée e Alessia, amiche vittime di femmicidio a 6 anni di distanza: “Ora alzate il trofeo dal cielo” Due ragazze giovanissime, amiche, entrambe vittime di femminicidio: Alessia Capasso è stata uccisa dal padre nel 2018, Renée Amato dal fidanzato della ...

Terremoto a Salerno, avvertito anche a Potenza Tempo di lettura < 1 minuto Clicca e condividi l'articoloUna scossa di terremoto di magnitudo 3,9 è stata registrata Ricigliano (Salerno) nel pomeriggio alle 16:10. Il sisma è stato localizzato dalla ...

Orrore a Cisterna di Latina, gli spari contro mamma e sorella e la fuga di Desirèe per salvarsi: “Aiuto mamma non si muove” La lite degenerata, le urla, la fuga e poi i colpi di pistola. Nella villetta di Cisterna di Latina l’orrore si è consumato in un pomeriggio alla vigilia di san Valentino. Christian Sodano, finanziere ...