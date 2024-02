Cristian Sodano | «Sono tornato a sparare a Renée per non farla soffrire» Il finanziere interrogato | «Non volevo uccidere Desyrée»

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Non ha versato neppure una lacrima durante il lungorio davanti al pm che indaga sul duplice omicidio di Cisterna di Latina. Un atteggiamento freddo, apparentemente lucido, di chi sembra...

Non ha versato neppure una lacrima durante il lungo interrogato rio davanti al pm che indaga sul duplice omicidio di Cisterna di Latina. Un ... (ilmessaggero)

Cristian Sodano , il 27enne originario di Formia e maresciallo della guardia di finanza in servizio nel reparto navale di Ostia, ha confessato ai ... (leggo)

Cristian Sodano: «Ho sparato due volte a Renée per non farla più soffrire». Il killer freddo e senza emozioni Cristian Sodano, il 27enne originario di Formia e maresciallo della guardia di finanza in servizio nel reparto navale di Ostia, ha confessato ai poliziotti il duplice femminicidio che ieri ...

Cristian Sodano freddo al primo interrogatorio: il finanziere autore del dupplice omicidio, “Volevo uccidere Renée perche non doveva soffrire” Durante l'interrogatorio sul duplice omicidio a Cisterna di Latina, l'indagato mostra un atteggiamento freddo, fornendo dettagli scioccanti sulle sue azioni.

Renée e Alessia, amiche vittime di femmicidio a 6 anni di distanza: “Ora alzate il trofeo dal cielo” Due ragazze giovanissime, amiche, entrambe vittime di femminicidio: Alessia Capasso è stata uccisa dal padre nel 2018, Renée Amato dal fidanzato della ...