Cristian Sodano | il finanziere «latin lover» ha ucciso mamma e sorella dell' ex Il gesto eroico di Renèe e Nicoletta per salvare Desyrèe

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina: arrestato un finanziere Arrestato un finanziere per duplice femminicidio a Cisterna di Latina. Secondo gli investigatori, Cristian Sodano, 27 anni, non accettava la fine della sua relazione con Desyrée Amato, di 22 anni.

