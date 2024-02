Cristian Sodano | chi è l’uomo della GdF che ha ucciso madre e sorella dell’ex a Cisterna di Latina

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è il maresciallo 27enneGuardia di Finanza che halafidanzata Renée Amato (19 anni) e suaNicoletta Zomparelli (49) adi. Desyrée Amato, 22 anni, ex compagna dell’omicida, è riuscita a salvarsi nascondendosi in bagno.invece è tornato a casa adove viveva con lo zio nel quartiere residenziale Q4. E dopo aver telefonato al parente ha confessato il duplice omicidio. Secondo la ricostruzioneè arrivato nella villetta e ha cominciato a litigare con Desyrée davanti allae alla. Poi ha aperto il fuoco. Uccidendo prima Renée e poi Nicoletta. Al loro arrivo ...

L?ennesimo litigio con la ex compagna, le urla e poi gli spari, almeno nove. Una raffica di colpi che non ha lasciato scampo alla mamma e alla ... (ilmessaggero)

Finanziere entra in casa e spara . Uccide madre e sorella della ex. Lei si chiude in bagno e si salva Le due donne avevano provato a intervenire durante la lite nell’abitazione dell’ex compagna . La 22enne è stata trovata sotto choc dalla polizia. Fermato il killer: ha usato l’arma d’ordinanza.

