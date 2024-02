Crisi Napoli | i tifosi gridano ‘Mazzarri out’ | “Solo un allenatore può salvarci”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Numeri impietosi per ilsotto la guida di Mazzarri: ichiedono un cambio in panchina. Non è più il tempo delle celebrazioni e degli elogi per Walter Mazzarri a. I, pur conservando stima e affetto per il tecnico toscano, si sono stancati del deludente rendimento della squadra, posizionata in nona posizione in classifica, a meno sette punti dalla zona Champions. Mazzarri, un tempo accolto come il “salvatore della patria”, ha visto i suoi meriti passati offuscati da una serie di risultati negativi, peggiori persino di quelli ottenuti sotto la guida di Rudi Garcia. La nostalgia per le gesta passate non è più sufficiente a giustificare una situazione che vede illontano dagli obiettivi prefissati. I numeri parlano chiaro: la squadra azzurra si trova in una posizione di ...