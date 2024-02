Crimine farmaceutico | operazione Nas | 5 arresti e 79 siti oscurati

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le indagini effettuate dai Carabinieri del NAS per contrastare ilhanno portato all’oscurazione di 79di vendite illegali online, 5e più di 100 denunce., sequestrati medicinali per un valore di 9milioni L’dei NAS agisce su scala internazionale e questo particolare intervento, denominato “Shield IV”, ha portato a L'articolo proviene da Il Difforme.

Steroidi e anabolizzanti venduti sul web: oscurati diversi siti Sono 79 i siti web oscurati in un'operazione internazionale contro il crimine farmaceutico, in particolare on line, che ha portato 5 arresti, 126 denunce e migliaia di medicinali sequestrati per un va ...

Crimine farmaceutico. Oscurati dai Nas 79 siti web e sequestrati migliaia di medicinali per un valore di circa 9 milioni di euro Effettuati inoltre 5 arresti, 126 le denunce. Questo il bilancio dell’attività dei Nas a livello nazionale, svolta nell’ambito della vasta operazione internazionale Shield IV, coordinata dall’Europol, ...

Farmaci illegali e contraffatti venduti sul web: 126 denunce e migliaia di medicinali sequestrati Cinque gli arresti all'interno dell'operazione internazionale contro il crimine farmaceutico. 9 milioni di euro è il valore commerciale dei sequestri: anabolizzanti e steroidi i farmaci più diffusi ...