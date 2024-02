Crede che la moglie sia morta ma si risveglia poco prima di essere cremata | il carro funebre la riporta a casa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La credono, invece si sveglia pochi istantidi. La vicenda ha avuto luogo a Berhampur, in India, e ha per protagonista una donna di 52 anni, Aamma. Are la notizia è il Times of India, che racconta come i familiari siano arrivati al punto da organizzarle il funerale. Aamma era rimasta gravemente ferita a causa di un incendio scoppiato nella sua abitazione, l’1 febbraio. Trasferita in ospedale a causa delle gravi ustioni che le coprivano metà del corpo, qualche giorno dopo è stata fatta tornare a. Le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate e non è stato possibile ricoverarla di nuovo a causa delle scarse disponibilità economiche della famiglia. Il marito, Sibaram Palo, convinto fosse deceduta, ha chiamato un’agenzia di carri funebri per ...