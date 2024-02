Covid | Speranza | ' da Fdi intervento squadrista'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Io sono a disagio perchè ascoltare un simileda parte del gruppo principale della maggioranza di governo, fa riflettere" ma questo ha fatto emergere con "in maniera lampante che l'obiettivo della commissione non è quello che un grande paese dovrebbe avere e cioè capire e provare a fare qualcosa insieme per il nostro più grande patrimonio, il sistema sanitario nazionale" ma per colpire il governo procedente. "Mai ho sentito fare undel genere contro chi c'era prima. Un cosa che ricorda le epoche peggiori del nostro Paese e le cose vanno chiamate col loro nome": quello della deputata di Fdi, Alice Buonguerrieri, è stato "uninaccettabile". Così Robertoin aula alla Camera.