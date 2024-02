Covid | sì alla commissione d’inchiesta Pd e M5S fuori di testa | Rampelli costretto a sospendere la seduta

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) ApprovataCamera tra gli schiamazzi di Pd e M5S (con 132 sì e 86 no) l’istituzione di unadi inchiesta sul. Il vicepresidente della Camera che presiedeva la, Fabio, ha dovutolaperché le urla dai banchi delle opposizioni impedivanodeputata di FdI Alice Buonguerrieri di terminare la sua dichiarazione di voto. A scatenare il caosCamera è stato il riferimento di Buonguerrieri alle sentenze con cui sono stati “condannati dal Tar” Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Quando sono ripresi i lavori dell’aula la deputata di FdI ha spiegato che si riferiva alle sentenze del Tar con le quali Conte e Speranza sono stati condannati a dare i documenti “che venivano tenuti secretati ...

(Adnkronos) - A scatenare il caos alla Camera sulla commissione Covid è stata l'intervento in dichiarazione di voto della deputata di Fdi, Alice ... (liberoquotidiano)

(Adnkronos) – A scatenare il caos alla Camera sulla commissione Covid è stata l’intervento in dichiarazione di voto della deputata di Fdi, Alice ... (calcioweb.eu)

Via libera della Camera alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid . I sì sono stati 132, i voti contrari sono stati 86, 1 astenuto. Il ... (today)

Nell’Aula della Camera viene approvata con 132 sì, 86 no e 1 astenuto la proposta di legge che punta ad istituire la Commissione d’ inchiesta ... (feedpress.me)

Passa alla Camera la proposta di legge sulla commissiione d'inchiesta per il Covid ma è Bagarre in Aula. Conte e Speranza sugli scudi (ilgiornale)

Caos alla Camera sulla commissione d’inchiesta per il Covid . Con tanto di seduta sospesa e scontri fisici. Durante l’esame degli ordini del giorno e ... (ilfattoquotidiano)

Covid, da Camera ok a Commissione d'inchiesta dopo bagarre Conte e Speranza: "L'obiettivo è colpire il governo precedente" L'Aula della Camera ha approvato la proposta di istituire una commissione d'inchiesta sul Covid. I sì sono stati ... quindi la ...

Commissione Covid, Speranza: "Da FdI in Aula intervento squadrista" (Agenzia Vista) Roma, 14 febbraio 2024 "E' stato accostato il mio cognome e quello di Giuseppe Conte alla parola condanna. Siccome noi siamo stati in tribunale ma c'è stata un'archiviazione con formul ...

Covid: Speranza, 'condanna Per me e Conte archiviazione, inaccettabile' Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "E' stato accostato il mio cognome e quello del presidente Conte alla parola 'condanna'. Noi siamo stati in tribunale ma c'è stata una archiviazione con formula piena e acc ...