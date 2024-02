Covid | da Camera ok definitivo a istituzione commissione inchiesta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (askanews) – L’aula dellaha approvato in via definitiva l’di unaparlamentare disulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal. I sì sono stati 132, i no 86, un astenuto. Italia Viva ha votato a favore insieme al resto della maggioranza. Il testo – approvato in prima lettura dalla, modificato dal Senato, e oggi licenziato da Montecitorio in terza lettura – prevede che lasia composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La convocazione per la costituzione dell’Ufficio di Presidenza della ...