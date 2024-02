Covid | da Camera ok a commissione inchiesta**

Roma, 14 feb. (Adnkronos) - E' stata sospesa la seduta dell'aula della Camera per la bagarre nell'emiciclo durante l'intervento le dichiarazioni di ... (liberoquotidiano)

Covid, Conte: non temo Commissione inchiesta, maggioranza codarda Roma, 14 feb. (askanews) – “Credo sia legittimo proporre una commissione di inchiesta: non ho nessun timore per quanto riguarda l’indagine che verrà svolta. Ritengo profondamente viziata questa commis ...

Camera,ok pdl che istituisce Commissione inchiesta sul Covid Nell'Aula della Camera viene approvata con 132 sì ... Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19". Il testo, già passato all'esame del ...

Covid: Zanella (Avs), 'non ci stiamo, Commissione volutamente monca' Roma, 14 feb (Adnkronos) - "La commissione d’inchiesta è volutamente e colpevolmente monca, visto che esclude le Regioni. Così non sarà possibile fare luce su niente, perché non si vogliono coinvolger ...