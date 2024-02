Covid | Conte | ' da maggioranza uso abnorme commissione | vuol colpire governo precedente'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Roma, 14 feb. (Adnkronos) - "Io credo che sia legittimo proporre unad'inchiesta e vorrei chiarire che io non ho nessun timore. Ritengo" però che questa"sia profondamente viziata per come è stata impostata, per il perimetro che è stato dato e perché purtroppo precluderà le indagini sulla gestione della sanità che è rimessa alle regioni e questo è un atto di codardia della. E poi l'altro problema è di sistema. Chi diferisce, diperisce: voi state costruendo un utilizzo improprio edellad'inchiesta perpoliticamente il". Così Giuseppein aula alla Camera.