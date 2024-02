Covid | bagarre alla Camera su commissione | seduta sospesa 2

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) (Adnkronos) – A scatenare il caossullaè stata l’intervento in dichiarazione di voto della deputata di Fdi, Alice Buonguerrieri, che ha parlato di “sentenze con cui sono stati condannati…” riferendosi a Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Parole che hanno scatenato lae quindi la sospensione dell’aula.ripresa, Buonguerrieri ha spiegato che si riferiva a “due sentenze del Tar” con le quali sono stati condannati a dare i documenti, grazie a Fdi, atti che venivano tenuti secretati nel palazzo mentre la gente fuori moriva”. E quindi ha concluso: “Ci accusano di voler istituire un tribunale, un plotone di esecuzione ma gli italiani non hanno bisogno di tribunali politici: il giudizio su di voi lo hanno già espresso mandandovi a casa il 25 ottobre”. L'articolo CalcioWeb.

sale la tensione alla Camera in Commissione Affari Sociali sul voto del mandato al relato per l’istituzione della Commissione d’inchiesta sul Covid . ... (ildifforme)

Commissione Covid, bagarre in aula e seduta sospesa: ecco cos'è successo La deputata di FdI, Alice Buonguerrieri, intervenendo in dichiarazione di voto per la Commissione d'inchiesta sul Covid ha detto: “ È Speranza che dovrebbe provare pena per quando ha chiuso in casa mi ...

La sospensione delle multe ai No Vax è stata prorogata per altri sei mesi Uno slittamento di ulteriori sei mesi delle sanzioni per chi ha violato l'obbligo di vaccinazione contro il Coronavirus: è quanto previsto da un emendamento ...

