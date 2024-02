Costiera amalfitana | per le Vie del Mare ridimensionamento in vista | la protesta degli operatori turistici

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Ildelle vie delpoco prima dell’avvio della nuova stagione turistica desta preoccupazione neglidel turismo della. A loro nome il Distretto Turistico Costa d’Amalfi chiede certezze che possano garantire al primo comparto economico e produttivo del territorio di poter fare una programmazione seria per la destinazione nel suo complesso. La nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno che introduce delle modifiche al regolamentoapprodi nei porti dellaha prodotto per il momento una diminuzione delle corse da parte dei vettori delle vie del. “Questo – spiega il presidente del Distretto turistico Costa d’Amalfi Andrea Ferraioli – crea una forte ...

Paura in Costiera Amalfitana . Un turista americano di 22 anni è precipita to con il Deltaplano mentre stava facendo parapendio nella mattinata di ... (europa.today)

AGI - Si è schianta to sugli scogli mentre faceva parapendio rimanendo Ferito . È accaduto stamani, poco prima delle 11, al fiordo di Furore in ... (agi)

