Corsini – “Il Napoli può battere il Barcellona”

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) FILIPPOA RADIO MARTE: “LA RADIO IL MEZZO PIU’ MODERNO CHE C’E’. ILPUO’IL” “Oggi è l giornata mondiale della radio, il mezzo più moderno di tutti, nonostante compia 100 anni: ha attraversato e raccontato tutta la storia del nostro Paese, restando al passo con i tempi ed adeguandosi allo sviluppo tecnologico. Raccontare le emozioni legate al calcio – ha detto il conduttore storico di “Tutto il calcio minuto per minuti” e caporedattore di Radio Rai, intervenendo nel corso di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte – regala la possibilità di far immaginare cose come nessun altro mezzo di comunicazione: è come leggere un buon libro dove devi immaginare quello che sta succedendo, come avviene nella narrazione di una partita di calcio. Con riferimento alla stagione del ...