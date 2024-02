Corsa a due per la panchina | “Allegri bollito | via dalla Juve”

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)a due per ladellantus: “, può lasciare a fine stagione”. Annuncio esplosivo sul tecnico bianconero Ultime settimane da incubo per lantus di Massimiliano. Dopo il pari casalingo con l’Empoli ed il KO nello scontro diretto con l’Inter, la squadra bianconera è caduta anche all’Allianz Stadium per la prima volta dall’inizio della stagione. La prima sconfitta casalinga dallo scorso maggio è arrivata per mano dell’Udinese di Cioffi, con il gol decisivo di un altro Lautaro, Giannetti. Laè così crollata a -7 dall’Inter con una partita in più, il Milan è invece piombato ad una sola lunghezza di distanza. Un pareggio e due sconfitte che hanno fatto tornareal centro del ciclone. Con ...