Corea del Sud | rissa tra compagni di nazionale | infortunio al dito per Son

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Incredibile quanto accaduto in Qatar nel ritiro delladel Sud alcuni giorni fa, alla vigilia della semifinale persa contro la Giordania. Come confermato da un rappresentante della Federcalcio sudna all’agenzia Yonhap, il calciatore del Tottenham, Heung-min Son si è infortunato ala causa di unascoppiata coidurante una cena. Nel bel mezzo del pasto, infatti, alcuni giocatori, i più giovani tra cui Lee Kang-in del Psg, si sono alzati da tavola e sono andati a giocare a ping pong. Una cosa che non è piaciuta all’attaccante Son, che è intervenuto insieme ai nazionali più esperti chiedendo aidi tornare subito al tavolo, visto che i pasti alla vigilia di partite importanti sono considerati un importante momento di unione. Ed è degenerata la ...