“Coppa Esercito” di calcio al Figliolia di Baronissi

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) La città diospita con piacere le gare interne della squadra del Reggimento “Cavalleggeri Guide” partecipante al torneo dinazionale “”. In occasione della gara odierna, la cerimonia dell’Alzabandiera con la partecipazione della Fanfara della Brigata “Garibaldi” alla presenza del Colonnello Comandante Nicola Iovino. “Con noi – comunica il sindaco Valiante – anche il Vice Sindaco di Salerno Paky Memoli. A tifare dagli spalti una rappresentanza degli studenti del “Margherita Hack”. La nostra gratitudine all’Italiano, portatore di pace nelle tante missioni nei Paesi ove democrazia e pace non hanno sede”. Segui ZON.IT su Google News.

Mario e Laura, la storia d’amore che resiste al tempo: 74 anni insieme Sono prossimi al 74esimo anniversario di nozze, la loro storia è il migliore tributo al San Valentino che si celebra oggi. Mario Miscia e Laura Coppa si sono sposati ...

Calciatore licenziato e squalificato per un’esultanza dopo il gol: era un messaggio politico Il calciatore congolese Héritier Luvumbu è stato cacciato con effetto immediato dal suo club e inibito per sei mesi dalla Federcalcio del Ruanda per ...

Tarquinia, Simona Scocchetti trionfa nella Coppa del Mondo a Rabat Simona Scocchetti, atleta dell' Esercito Italiano ha trionfato nella Coppa del Mondo di Rabat nella gara femminile di Skeet con 54 centri. In finale ha preceduto la collega Martina ...