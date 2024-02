Coppa d’Africa | Osimhen assente dalla top 11

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Lasi è conclusa con la vittoria della Costa d’Avorio. Oggi la Federazione africana ha reso noti i nomi dei migliori 11 della competizione. In questa formazione non troviamo il nome di, ma troviamo quello dell’atalantino Lookman, suo compagno di squadra. Proprio il nerazzurro bergamasco è l’unico calciatore di Serie A a comparire tra gli 11. Nella formazione tipo ci sono diverse conoscenze del calcio italiano. E’ presente Troost-Ekong che ha militato nel Torino; Kessié che ha giocato nelle fila del Milan prima di andare a Barcellona, e Ola Aina, ex calciatore dei granata di Torino. L’assenza difa rumore, ma è dovuta alle brutte prestazioni del numero 9 del Napoli. I numeri parlano chiaro. Il pallone d’oro africano ha infatti segnato un solo goal all’esordio ed un assist. Lookman, invece ...

AGI - Notte di festa tra Balli e vuvuzelas in Costa d'Avorio per il terzo trionfo degli Elefanti in Coppa d'Africa , quasi 10 anni dopo l'ultimo ... (agi)

COPPA D'AFRICA - Svelata la Top 11 del torneo: out Osimhen, presente Lookman dell'Atalanta La federazione africana ha stilato l'11 dei Top in Coppa d'Africa. Il grande assente è l'azzurro Victor Osimhen: nella formazione tipo ci sono diverse conoscenze del calcio italiano come Troost-Ekong, ...

Mazzarri sorride: Osimhen torna a Napoli domani L'attaccante degli azzurri ha giocato l'ultima partita con il Napoli il 23 dicembre contro la Roma prima di partire per la Coppa d'Africa con la nazionale nigeriana.

Napoli-Genoa, Osimhen chiama Mazzarri: è pronto per giocare Partito, per generosa concessione presidenziale, con una settimana d’anticipo per la Coppa d’Africa, da domani Mazzarri riavrà a disposizione Osimhen. Il tecnico non ...