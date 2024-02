Cooperative in sanità | Ciarambino | “Salvi migliaia di posti di lavoro”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, ha approvato all’unanimità la Mozione “Avvio di procedure selettive che valorizzino il personale impiegato in mansioni sanitarie e socio- sanitarie che ha prestato la propria attività presso i servizi appaltati delle Aziende sanitarie campane durante il periodo dell’emergenza pandemica”, frutto della unificazione delle mozioni presentate dai consiglieri Gennaro Saiello (M5S), Valeria(gruppo misto) e Diego Venanzoni, Severino Nappi (Lega), Stefano Caldoro (Moderati e Riformisti), Cosimo Amente (FdI), Livio Petitto (Moderati e Riformisti) e Francesco Cascone (FI), e finalizzata a fornire indirizzo alle Asl affinchè, nelle procedure di reclutamento per i servizi appaltati e per i quali sia prevista la reinternalizzazione, venga riservata una percentuale di almeno ...