Controlli di San Valentino | sequestri e sanzioni della Municipale

Tempo di lettura: < 1 minutosono stati condotti questa mattina in città per contrastare la vendita abusiva di fiori nel giorno di San, la festa degli innamorati. La Polizia, guidata dal neo Comandante Pasquale Pugliese, è intervenuta perin diverse aree cittadine. In via Ponte di Calore, via Perasso e in via Ennio Goduti i vigili hanno sorpreso persone di nazionalità straniera dedite alla vendita di fiori senza averne l'autorizzazione e dunque in maniera abusiva. Per tutti sono scattate le misure amministrative.