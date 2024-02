Controlli dei NAS | chiusa una panetteria

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoNel corso didel NAS di Taranto nel settore alimentare nella provincia, l’ASL ha sospeso un panificio e un deposito di una pasticceria a causa di irregolarità riscontrate durante l’ispezione. Nel panificio, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali diffuse nei vari locali della struttura, dall’area vendita al disimpegno, dal laboratorio ai servizi igienici che hanno necessariamente determinato la sospensione immediata dell’esercizio da parte del Direttore del S.I.A.N. dell’ASL di Taranto, fino alla rimozione delle irregolarità riscontrate. Mentre, in una pasticceria, i militari hanno accertato l’attivazione abusiva di un deposito di m.o.c.a. (materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti) per cui l’Asl tarantina ne ha disposto la chiusura immediata fino all’aggiornamento della s.c.i.a. ...

