Conte sta studiando la difesa a quattro e la mostra al Telegraph | «Ma a tre non sei più prudente»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) L’ex tecnico del Tottenham Antoniointervistato dal. Usa un Subbuteo come strumento utile per analizzare le ultime tendenze e adattarle alle sue idee: «Si possono riprodurre alcune situazioni tattiche. In ogni club in cui ho allenato, ho portato con me un subbuteo, anche a volte per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia». Scrive il giornalista delchegli hato un nuovo assetto tattico che vorrebbe testare quando tornerà al lavoro, con la, ma ha insistito sul fatto che non è un rinnegare laa tre. «Le perone pensano che sia un sistema difensivo, non è vero. Basta guardare quanti gol segnano le mie squadre ogni stagione». Potremmo vedere una ...