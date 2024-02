Conte | 'Sempre obbligato a vincere'

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)è l'unica cosa che conta per Antonio. L'ex allenatore di Juventus e Inter ha dichiarato in un'intervista al...

Anche al termine di Empoli-Milan, partita vinta per 3-0 dai ragazzi di Stefano Pioli , il direttore tecnico dei rossoneri, Geoffrey Moncada ,... (calciomercato)

A febbraio sarà di nuovo al cinema con l’action movie italiano Runner, nel frattempo Matilde Gioli spopola in televisione al fianco di Luca ... (iodonna)

Remo Girone in esclusiva ai nostri microfoni: “Il cinema è sempre stato di appannaggio della sinistra . Io mi ricordo di Alberto Sordi che era ... (notizie)

l’influencer Khaby Lame debutterà al cinema in una commedia dal titolo ’00 Khaby ’ che sarà ambientata fra Italia, Stati Uniti, Montecarlo, Dubai e ... (metropolitanmagazine)

Doppio botta e risposta in Aula per Matteo Renzi . Il leader di Italia Viva ha avuto prima uno scambio con il presidente del Senato , Ignazio La ... (ilfattoquotidiano)

Riccardo Trevisani , telecronista sportivo, ha parlato di Antonio Conte, tecnico ex Inter accostato alla panchina del Milan (pianetamilan)

Apple rimuove Kimi dall'App Store: app con contenuti pirata che si fingeva test della vista E' rimasta nella top-10 statunitense per diverse settimane: nella descrizione prometteva test oculistici, ma di fatto era un'app di streaming video illegale ...

Mare Fuori 4, guida e la trama della seconda parte Mare Fuori 4, guida e riassunto parte 2: trama e spoiler episodi 7-14 nella parte 2 della quarta stagione dal 14 febbraio su RaiPlay.

Il CamaleoConte e Giorgia, opposti in aula, uniti in Rai: e Giuseppi si offende per il “banderuola” Ed ecco Giuseppe Conte che grida dall’opposizione ogni giorno e pare accordarsi con la maggioranza la notte. La Rai gli sta a cuore ...