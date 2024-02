Conte | l’intervista a Telegraph | “Il mio sogno è la Champions | punto a club vincenti”

Conte: “Alleno per vincere, non per lo spettacolo. Sogno di alzare la Champions” | OneFootball L’allenatore ex Juve , Chelsea , Inter e Tottenham Antonio Conte ha rilasciato una lunghissima intervista al Telegraph, riportata da Goal.com.

Conte "Bel gioco non basta per vincere, sogno la Champions" 'Per alzare i trofei serve una squadra stabile, il City della scorsa stagione ne è un esempio' TORINO (ITALPRESS) - 'Cosa mi resta da ...

Ravezzani: “Conte vede fantasmi ovunque. E l’intervista di oggi fa capire che…” Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte : "Ci siamo giocati anche lui (ride, ndr). Però mi disp ...