Conte | la difesa a 4 e le origini del 3-5-2 | idee | moduli e interpreti | tutti i dati

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - "Non mi occupo di tricologia. Battute a parte , quando parla di Pd bellicista non capisco di cosa stia parlando. Allora ... (liberoquotidiano)

vincere è l'unica cosa che conta per Antonio Conte . L'ex allenatore di Juventus e Inter ha dichiarato in un'intervista al... (calciomercato)

L’ex tecnico del Tottenham Antonio Conte intervistato dal Telegraph . Usa un Subbuteo come strumento utile per analizzare le ultime tendenze e ... (ilnapolista)

Vincere è l'unica cosa che conta per Antonio Conte . L'ex allenatore di Juventus e Inter ha dichiarato in un'intervista al... (calciomercato)

Dopo mesi di grande silenzio Antonio Conte è tornato a parlare concedendosi in esclusiva ai microfoni del The Telegraph e ha di fatto... (calciomercato)

Il Bologna di Thiago Motta vola! Battuta la Fiorentina nel derby dell'Appennino Al Dall'Ara il Bologna batte 2-0 la Fiorentina nel derby dell'Appennino valido per il recupero della 21ª giornata di Serie A. Al 12' i padroni passano di casa con Orsolini che batte Terracciano ...

Milano, Messina: Difesa e contropiede decisivi Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria su Trento: “Siamo riusciti a difendere bene sui loro esterni che normalmente creano molto ...

Calcio: Conte, 'torno presto ad allenare, sogno di vincere la Champions League' Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - "Mi sono presa questo tempo per me, per la mia famiglia e per stare con i miei genitori. Mio padre mi spinge a tornare rapidamente, ma è importante ricaricarsi, fisicamen ...