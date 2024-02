Conte-Juve | ci risiamo | colpo di scena

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Si riaprono gliri per Antonioallantus, occhio al ritorno del tecnico pugliese in bianconero C’è grande interesse, e non potrebbe essere altrimenti, attorno alla figura di Antonio. L’allenatore pugliese è fermo da quasi un anno ma è ormai sulla via del ritorno in panchina ed è di certo uno dei tecnici più interessanti su piazza. Tante le squadre che se londeranno nei prossimi mesi, specialmente in Serie A dove sono annunciati movimenti importanti e parecchie big cambieranno guida tecnica. Antonio, nuova chance per il ritorno allantus: all’improvviso (fonte: © LaPresse) – Rompipallone.itCi ha provato a più riprese il Napoli, a portarlo dalla propria parte e in maniera anticipata, senza attendere la prossima stagione, ma senza ...

