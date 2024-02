Conte | «Ecco il mio sogno da allenatore Sul ritorno…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Antonio, ha parlato al quotidiano inglese The Daily Telegraph del suo futuro, ma non solo Antonio, ha parlato al quotidiano inglese The Daily Telegraph del suo futuro, ma non solo.le sue dichiarazioni. VINCERE – «Non basta solo divertire: le mie squadre devono vincere. In ogni club in cui ho allenato portavo il Subbuteo, anche qualche volta per spiegare alcune situazioni tattiche ai miei giocatori. Ne ho sempre avuto uno a casa mia. In futuro potrei giocare con una linea difensiva alta a quattro, ma bisogna pressare molto, altrimenti il rischio è grosso». MODULO – «La gente pensa che il 3-5-2 sia un sistema difensivo, ma non è vero. Basta vedere quanti gol segnano le mie squadre in ogni stagione. Non dipende dal fatto che siano tre o quattro in difesa, ...