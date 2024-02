Conte | “Dove ci sono problemi | io costruisco” E poi parla del Milan…

L'OPINIONE - Impallomeni: "Conte Lo vedrei bene a Napoli, ADL vuole la Champions" Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha parlato a TMW Radio durante Maracanà. E' tornato a parlare Conte:"Di solito quando uno fa l'intervista si sceglie l'interlocutore. Se ha scelto il ...

AUDIO - Impallomeni: "Conte Lo vedrei bene al Napoli, ADL vuole la Champions" C'è uno United in difficoltà, Conte è un top manager e ci possono essere delle possibilità per lui. Ha anche denunciato che fosse lui la prima scelta in Nazionale per il post-Mancini". "No, sono anche ...

Conte: “Festeggiare il quarto posto è strano, io devo vincere. Ho preso tempo per me, ora ho troppa energia” Antonio Conte ha rilasciato una lunga intervista al tabloid inglese Telegraph dove ha confermato la sua voglia di tornare ad allenare. In Italia le squadre accostate all’allenatore pugliese sono Milan ...