Conte attacca su commissione Covid | FdI bugiardi E' scontro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) "State crando uno strumento abnorme, quello dellad'inchiesta perre politicamente il governo precedente, ma non governerete a vita e questo potrebbe rivelarsi un pericoloso precedente". Così il leader M5S Giusepperisponde in Aula alla deputata di FdI Alice Buonguerrieri che avevato "e Speranza" definendoli come "il peggior presidente del Consiglio e il peggior ministro della storia" che sono "stati condannati" perché "trascinati in Tribunale da Fdi". "E' una menzogna - ribatte- nessuna condanna. Da voi solo propaganda e fake news. Inne vedremo delle belle".