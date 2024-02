Consiglio comunale dei ragazzi | Allenamento alla responsabilità

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Un centinaio di candidati, ventuno consiglieri comunali da eleggere, sette scuole medie coinvolte, due settimane di campagna elettorale efine di febbraio (o al massimo ai primi di marzo) si terrà l’election day. C’è grande fermento a Rho per l’elezione deldeie delle ragazze. Il progetto, che era stato interrotto negli anni della pandemia da Covid, è ripreso lo scorso ottobre. In questi mesi l’assessoratoScuola, coordinato da Paolo Bianchi, ha lavorato in collaborazione con la cooperativa sociale La Fucina, formando studenti e studentesse sui temi della partecipazione democratica. Ogni scuola media dovrà eleggere tre rappresentanti, per formare undi 21 componenti. Al primo incontro, i consiglieri eleggeranno al loro interno un ...

