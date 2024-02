Consiglio comunale a Fiumicino | focus su agricoltori e mareggiate

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 14 febbraio 2024 – Si è tenuto nella giornata di ieri ildove era presente in Aula una delegazione di, ai quali il presidente del, Roberto Severini, ha dato la parola per rappresentare le ragioni della loro protesta conto il rincaro dei prezzi. “Di fronte a temi così importanti l’aula ha dimostrato un forte senso di responsabilità votando un documento condiviso per rimarcare le difficoltà deglie dare mandato al Sindaco di rappresentarli nelle sedi preposte“, ha detto il presidente Severini. Nel corso della seduta, tra le proposte approvate, presenti all’ordine del giorno, l’avvio di interventi di somma urgenza, a Fregene e Focene, per la realizzazione di barriere idonee a contenere le frequenti ...