Congedo parentale | le novità per i genitori dipendenti | un mese in più indennizzato all’80%

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nel quadro delle nuove disposizioni lavorative introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, una delle principali innovazioni riguarda la regolamentazione del. Il legislatore ha deciso di aumentare al 80% l’indennità prevista per ilfino a un massimo di un ulteriore, estendendo tale beneficio fino al sesto anno di vita del bambino. Tale misura è valida esclusivamente per l’anno 2024 e si applica aiche hanno concluso il periodo didi maternità o paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Per gli anni successivi, l’indennità sarà fissata al 60% della retribuzione. Indennità di: come funziona La normativa sull’indennità per il...

Era il 1974. Cinquant’ anni fa. La Svezia diventava il primo Paese al mondo a introdurre 180 giorni di congedo parentale , non specifico per genere, ... (linkiesta)

Era il 1974. cinquant’anni fa. La Svezia diventava il primo Paese al mondo a introdurre 180 giorni di congedo parentale , non specifico per genere, ... (linkiesta)

In arrivo una bella notizia per i neo- genitori : previsti aumenti nell’ importo e nel numero di mensilità del Congedo parentale . Cosa cambierà. La ... (cityrumors)

Congedo di paternità per la parità di genere. A quando in Italia Rispetto al quadro europeo, l’Italia, con la previsione di soltanto 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio, è in fondo alla lista ...

Svolta Sopra Steria: «Puntiamo al 40% di donne in azienda» L’obiettivo nel 2024-25 del ramo italiano dell’azienda francese. La ceo Pompili: puntiamo ad avere sempre più donne in azienda per aumentare la gender equality, ma la conciliazione vita-lavoro fa bene ...

Seregno, bonus genitori fino a 1.500 euro dal Comune: ecco come ottenerlo Il contributo economico per i cinque mesi di congedo parentale al 30% va ad aggiungersi al sostegno statale I requisiti: il bebè deve avere meno di un anno e mamma e papà devono essere lavoratori e re ...