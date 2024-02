Confindustria | chi sono i quattro candidati alla presidenza e chi sono i loro ‘sponsor’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Milano, 14 febbraio 2024 – Il mandato quadriennale di Carlo Bonomidista per giungere al termine e la corsa per la successione è ufficialmente partita. Dopo settimane di indiscrezioni,finei pretendentipoltrona più alta di viale dell’Astronomia: l'attuale vice presidente di Carlo Bonomi con delega al credito Emanuele Orsini (che si è presentato con 40-50 firme), il presidente di Erg e del Sole 24 Ore Edoardo Garrone (30-35), il numero uno di Duferco e leader di Federacciai Antonio Gozzi (20-25) e l’altro vice presidente con delega all’organizzazione, sviluppo e marketing, Alberto Marenghi (20 firme). In realtà, questinomi al momento...