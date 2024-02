Confermato l’ergastolo per Alessandro Maja | “Ho cancellato la mia famiglia a causa di un mio soffrire emotivo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Fine pena mai. La Corte d’assise d’appello di Milano hala condanna ale ad un anno e mezzo di isolamento diurno per, il 60enne interior designer che, nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2022, uccise nella casa dia Samarate (Varese) la figlia Giulia di 16 anni e la moglie Stefania Pivetta, di 56, a colpi di martello mentre stavano dormendo. Subito dopo l’uomo tentò di ammazzare anche il figlio maggiore Nicolò, 23 anni, rimasto gravemente invalido e oggi assente al processo perché ricoverato in ospedale per un nuovo intervento chirurgico programmato. Dopo la stragere l’uomo grido: “Li ho ammazzati tutti, bastardi”. Oggi in aula ha chiesto scusa: “Hola miaa ...