Condannata per traffico di cocaina | candidata del centrosinistra si autosospende in Sardegna

Una donna di 45 anni, Jennifer Crumbley, è stata condannata per omicidio colposo dopo la strage commessa dal figlio alla Oxford High School, in ... (today)

Una truffa all’Inps da 111mila euro e al suo datore di lavoro. È l’accusa nei confronti di una donna di Roma di 50 anni, che per non lavorare ... (ilfattoquotidiano)

Quincy Promes, il calciatore ex Ajax condannato a 6 anni per il contrabbando di oltre una tonnellata di cocaina fosse coinvolto nel traffico di cocaina», ha detto la Procura olandese. L'aggressione con un coltello L'anno scorso è stato condannato a 18 mesi dietro le sbarre per aggressione in relazione a un ...

Il nazionale olandese Quincy Promes condannato per traffico internazionale di cocaina: ecco di cosa è accusato Quincy Promes, giocatore dello Spartak Mosca e della nazionale olandese, è stato condannato a sei anni di carcere per traffico di droga. La corte di Amsterdam ha accertato che fosse coinvolto nel ...

Da stella dell'Ajax e dell'Olanda al traffico di droga. "Si considera intoccabile" Quincy Promes, attaccante dello Spartak Mosca, è stato condannato in Olanda a sei anni di carcere perché coinvolto nel traffico di cocaina.