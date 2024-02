Con stralci e 3 rottamazioni magazzino fisco giù di 112 miliardi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Le prime tre edizioni della rottamazione delle cartelle e il cosiddetto saldo eo hanno inciso sulfiscale per oltre 30di euro, mentre le misure di annullamento (i cosiddetti) per oltre 82. In tutto 112. Sono i numeri forniti dalla sottosegretaria al Mef, Lucia Albano, nel corso del question time in commissione Finanze della Camera. Ilfiscale ammonta, secondo gli ultimi dati dell'Agenzia delle Entrate, a circa 1.200di euro.