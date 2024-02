Con la sua prima collezione Martine Rose ha reso le Clarks ancora più belle

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Dopo l’annuncio dello scorso maggio,ha presentato la sua campagna di debutto come Guest Creative Director di. Come da tradizione quando si parla della designer inglese, non si tratta di una semplice collaborazione ma di un tuffo nella cultura britannica legata al marchio nato nel 1825 a Street, un villaggio di poco più di 11mila abitanti nel Somerset. Alla base dellaci sono due ispirazioni principali: l’archivio di, ovviamente, e le Convertible Fat Cars realizzate dall’artista austriaco Erwin Wurm.Courtesy of the brandCourtesy of the brand Così come le auto realizzate da Wurm, anche i modelli Oxford, Loafer e Sandal ...