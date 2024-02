Comunali | il sondaggio a metà Centrosinistra avanti di 11 punti Nascosti i giudizi sui candidati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il famosopre elettorale di cui abbiamo parlato qualche settimana addietro verrà svelato per parti. Per adesso rimane segreta quella sul gradimento dei possibili, mentre vengono fatti emergere solo irelativi alla giunta e al sindaco ora in carica. Si va dal 71% delle risposte positive sull’efficacia della giunta al 73% positivo per il sindaco, di cui il 18% “molto efficace“. Il trend è lo stesso dall’aprile 2019 ad oggi. Con il sindaco un po’ meglio della sua stessa giunta. Mentre non sorprendono i temi definiti positivi o negativi dell’attività amministrativa. Di positivo con tre possibili risposte ci sono nell’ordine “eventi culturali“ (38%), “promozione turistica“ (28%) e “raccolta-smaltimento rifiuti“ (20%). Mentre i temi definiti come maggiormente negativi sono, vien da dire ovviamente, la ...