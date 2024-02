Comitato No comando Nato Firenze | presidio il 17 febbraio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 14 febbraio 2024), 142024 - Un'iniziativa pubblica il 16e unil 17per dire "No all'installazione dela Rovezzano", a. È quanto organizza il'No'. Nel dettaglio, è stato spiegato durante una conferenza stampa a Palazzo Vecchio, il 16al Srms Nave in via Villamagna ci sarà un'iniziativa che vedrà anche la partecipazione dell'avvocato Mario Marcuz. Nel pomeriggio del giorno successivo, davanti alla caserma Predieri, è stato appunto organizzato il. "Esiste tutta una fascia prossima alla base, che comprende zona abitata, parco fluviale, la stessa viabilità, che pur essendo esterna alla ...