Come si sta preparando TikTok alle elezioni europee

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Singoli centri elettorali in tutte le lingue parlate nei 27 Stati membri, potenziamento del monitoraggio e rimozione delle potenziali fake news e realizzazione di video informativi in vista del voto. Cosìha annunciato di aver intensificato le proprie attività di controllo sulla piattaforma in vista delledel 2024. Un processo già iniziato lo scorso anno, quando in molti Paesi della UE sono andate in scena alcune tornate elettorali: dalla Spagna alla Grecia, passando per i Paesi Bassi, la Polonia e la Slovacchia. LEGGI ANCHE >fa Biden a stare suse c’è il ban per i dipendenti del governo? A partire dal mese di marzo – ha spiegato Kevin Morgan, responsabile della fiducia e della sicurezza EMEA di, in un post pubblicato sul blog dell’azienda ...