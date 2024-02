Come si fa un fumetto

La recensione de L'effetto He-Man , il saggio a fumetti targato Bao Publishing che analizza il fenomeno della nostalgia e di come viene sfruttato per ... (movieplayer)

Bruce Timm, dall’animazione al fumetto La serie animata Batman- The animated series è tornata disponibile al grande pubblico dal novembre 2023 su Netflix. Formata in totale da 85 episodi andò in onda in USA su Fox Kids dal 1992 al 1995, ar ...

Madame Web: chi sono le Spider-Woman dei fumetti Marvel Madame Web, film del 2023 con Sydney Sweeney e Dakota Johnson, ha presentato diverse versioni di Spider Woman.

Cattolica diventa. Regina dei fumetti Cattolica è di nuovo pronta per il Regina Fumetti Festival. Tra gli ospiti quest’anno: il fumettista Zerocalcare e la band Tre Allegri Ragazzi Morti. Dal 12 al 14 aprile, il festival, a cura del diret ...