Come riconoscere un testo generato con IA? Il tool ora anche in italiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Noplagio.it debutta sul suolocon la prima risorsa per valutare la percentuale di IA presente in un. Il crescente utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale da parte di utenti di ogni fascia d’età rimane una preoccupazione costante per gli esperti di sicurezza, e non solo. Di recente, persino gli insegnanti delle scuole medie e superiori hanno sollevato l’allarme riguardo all’eccessiva dipendenza dall’intelligenza artificiale, tramite strumentiChatGpt e altri assistenti virtuali, da parte degli studenti, soprattutto nell’ambito della redazione di compiti e progetti. Testi generati con IA, Chat GPT e simili:smascherarli Un dilemma complesso che Noplagio.it, una start up rinomata per la prevenzione della plagio, si è proposta di affrontare. L’azienda ha così annunciato ...