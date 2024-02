Come evitare il massacro Medio Oriente | l' appello di Abu Mazen

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Il presidente palestinese Abuha lanciato unad Hamas perché arrivi «rapidamente» a un accordo su Gaza per«terribili conseguenze»: lo si legge sull'agenzia di stampa ufficiale palestinese. «Chiediamo al movimento Hamas di arrivare rapidamente a un accordo sui prigionieri, per risparmiare al nostro popolo palestinese la calamità di un altro evento catastrofico con conseguenze terribili, non meno pericoloso della Nakba del 1948», ha detto il leader palestinese, riferendosi alla guerra che accompagnò la creazione di Israele quando 760 mila palestinesi sono fuggiti, costretti ad abbandonare le loro case. Nei giorni scorsi il presidente dell'Autorità palestinese Abuera arrivato a Doha per incontrare l'emiro del Qatar, il cui Paese è al centro del negoziato tra Israele e Hamas su ...

