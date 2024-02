Coltellata al vicino di casa per i guaiti dei suoi cani | condannato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Monza, 14 Febbraio 2024 - A Ferragosto aveva aggredito e accoltellato all'addome undi28enne perché infastidito daidei. La giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Angela Colella hapera 4 anni e 8 mesi con il rito abbreviato A.M., 60enne residente a Monza in via Bramante da Urbino. L'imputato, ancora detenuto in carcere per questo fatto, dovrà anche pagare un risarcimento dei danni alla vittima, N.P., per il fendente che gli ha sfiorato il fegato e avrebbe potuto ucciderlo. A chiamare la polizia e a chiedere l'intervento degli agenti della Questura nel pomeriggio del 15 agosto scorso era stata una donna residente nel palazzo che aveva sentito delle urla provenire dalle ...