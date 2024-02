Club e giocatori giallorossi in silenzio stampa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) Nel post gara parla Angelo Camilletti, vice presidente della Recanatese, un dirigente, in genere, di pochissime parole: "da questo momento siamo in, la squadra e l’allenatore non parleranno, ci prendiamo un momento di riflessione per prendere una decisione per venire fuori da questo momento difficile. Quello di cui ha bisogno questa squadra lo dobbiamo valutare, non vogliamo fare le cose a caldo perché la fretta è cattiva consigliera". C’è la volontà comunque di invertire la tendenza? "Il Presidente vuole assolutamente mantenere la categoria, non ha mai preso in considerazione altre ipotesi e questa è la volontà del Consiglio all’unanimità". Emanuele Troise, allenatore del Rimini : "sono stati bravi i ragazzi, non era scontato tenendo conto quello che avevamo visto con il Cesena. Dal primo minuto abbiamo fatto una partita ...