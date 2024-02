Claudio Baglioni su Rai1 con ‘aTUTTOCUORE’

(Di mercoledì 14 febbraio 2024) In occasione di San Valentino, il 14 febbraio in prima serata su, andrà in onda aTUTTOCUORE, l’opera show più emozionante e visionaria di, il primo dei mille giorni del giro d’onore dell’artista. Un’occasione unica per ammirare in tv il cantautore, che ha anche annunciato una nuova (e ultima) data a Roma. Vista la risposta straordinaria del pubblico e i cinque sold out a Roma del 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio, aTUTTOCUORE si arricchisce infatti di una nuova ultima data a Roma al Palazzo dello Sport il 27 febbraio 2024. In questa sesta dataemozionerà per l’ultima volta la platea del Palazzo dello Sport della Capitale, segnando il suo congedo definitivo dalle arene indoor. Sarà il primo, importante, passo del countdown dell’addio alle scene – annunciato in questo 2024, nel quale ...

Claudio Baglioni arriva in tv con il suo ultimo show “ aTuttoCuore “, lo spettacolare concerto tramesso in prima serata su Rai1 . Un appuntamento ... (superguidatv)

Stasera in tv aTuttocuore, il concerto di Claudio Baglioni ROMA – L’opera show di Claudio Baglioni “aTuttocuore” arriva in tv. Stasera il concerto va in onda su Rai1 in prima serata: San Valentino, il giorno dedicato all’amore e agli innamorati, viene ...

Non solo le sue canzoni. Ma un racconto di parole, luci e immagini per puntare dritto al cuore: Claudio Baglioni in aTUTTOCUORE Il primo dei mille giorni del “giro d’onore”. Così viene definito questo spettacolo-concerto di Claudio Baglioni. Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 va in onda aTUTTOCUORE. Un’opera show con la regia t ...

Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: come sta Garibaldi Mirko rientra in casa per stare qualche giorno con Perla, nominati e sondaggi Grande Fratello atto 36. Stasera nel giorno di San Valentino torna il reality condotto da Alfonso Signorini con la "complicità" di ...